Гиматов сравнял счёт в «зелёном дерби» после великолепной передачи Умарка

В Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Идёт второй период, счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй отрезок матча команды вышли при счёте 2:2, но уже спустя девять секунд после начала периода номинальные гости вышли вперёд. Казанцы выиграли вбрасывание в центре площадки, Кирилл Петров завёз шайбу в уфимскую зону, сделал передачу на синюю линию, откуда Альберт Яруллин с ходу бросил точно в цель.

Отыгрались уфимцы на 33-й минуте матча, реализовав большинство. Линус Умарк исполнил пас под бросок Эдуарду Гиматову, который из центра зоны с ходу запустил шайбу под перекладину.

Видео гола Гиматова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.