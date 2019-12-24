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Бобровский: «Тампа» переиграла «Флориду» по всем компонентам. Мы вышли неготовыми

Бобровский: «Тампа» переиграла «Флориду» по всем компонентам. Мы вышли неготовыми
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение со счётом 1:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Трудно переварить такое поражение. Если вы хотите взглянуть на вещи позитивно, то нужно оставить эту встречу в прошлом, хорошо провести перерыв, а затем вернуться к работе. «Флорида» вышла неготовой. Сегодня нас переработали, переиграли во всех компонентах. Нельзя себе позволять такое, особенно в матчах с соперниками по дивизиону», — приводит слова Бобровского официальный сайт «пантер».

Россиянин отразил 28 бросков из 34, а его команда прервала серию из трёх побед. Огорчить соотечественника удалось и форварду «Тампы» Никите Кучерову, набравшему в прошедшей встрече 3 (1+2) очка.

Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», набравший 500 очков за клуб
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