НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня. В списке не оказалось представителей России.
Первой звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (8:6) он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. В ходе встречи «кленовые листья» сначала выигрывали со счётом 3:0, а затем проигрывали — 3:5 и 4:6.
Второй звездой стал форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). Ранее хоккеист защищал цвета «синерубашечников».
Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт. Одноклубник Никиты Кучерова набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Флоридой Пантерз» (6:1).
- 24 декабря 2019
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