Toronto Star: на Аскарова стоит посмотреть, он должен стать первым вратарём на драфте-2020

Издание Toronto Star опубликовало список игроков, на которых стоит обратить внимание во время молодёжного чемпионата мира в Чехии. Первым в списке оказался вратарь сборной России Ярослав Аскаров.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года



«Предполагается, что Аскаров станет первым вратарём, выбранным на драфте в июне 2020 года. 17-летний вратарь должен обеспечить стабильность во вратарской линии сборной России. Уроженец Омска помог своей команде взять серебро на юниорском чемпионате мира в апреле, а также победить на Кубке Глинки/Гретцки в августе. В финальном матче с Канадой (3:2) Аскаров проявил себя с лучшей стороны, отразив 35 бросков.



В этом сезоне в 16 матчах в ВХЛ вратарь отражает 92,2% бросков и пропускает 2,38 шайбы в среднем за игру», — гласит текст на сайте Toronto Star.

Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020 Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.