Тренер вратарей «Адмирала»: надеемся, что вернём Олкинуору уже во второй половине января

Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский рассказал о травме, которую получил голкипер Юхо Олкинуора.
«Перед стартом Кубка Первого канала у сборной Финляндии была тренировка. В её ходе Юхо вышел к борту на перехват шайбы и врезался в борт. В итоге — перелом руки и четыре-пять недель на реабилитацию. Всех секретов не раскрываем, но предполагаем, что это возвращение в феврале — излишне пессимистичный прогноз. Есть надежда, что костная ткань срастётся быстрее чем за месяц и мы вернём Юхо в строй уже во второй половине января.
Олкинуора — большой профессионал. Могу сказать, что он уже находится во Владивостоке и мы с ним ведём определённую тренировочную работу по реабилитации. Благодаря этому тренингу глобальной потери формы не должно произойти», — приводит слова Залевского Russia-Hockey.
- 24 декабря 2019
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