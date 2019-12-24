«Торпедо» подтвердило переход нападающего Дрю Шора

«Торпедо» на своём официальном сайте сообщило о переходе нападающего Дрю Шора. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2019/20.



Контракт 28-летнего Шора с минским «Динамо» был расторгнут 5 ноября. В 24 матчах регулярного чемпионата американский форвард заработал 17 (3+14) баллов при показателе полезности «-5» и 8 минутах штрафного времени. В среднем Шор проводил на льду 21 минуту за матч.

28-летний американец был выбран «Флоридой Пантерз» на драфте НХЛ—2009 под общим 44-м номером. Всего в НХЛ провёл 94 матча и записал на свой счёт 26 (9+17) очков.

Ранее нижегородский клуб обменял нападающего Куинтона Хаудена в «Витязь». В последний раз за «Торпедо» канадский форвард сыграл 18 декабря в матче с «Барысом» (0:4).