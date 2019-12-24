«Адмирал» объявил о переходе защитника Давыдова

«Адмирал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника воскресенского «Химика» Ильи Давыдова. Новичок будет играть в команде по 70-м номером.
Игрок обороны уже выступал за дальневосточную команду в сезоне-2014/15. Он провёл за «моряков» девять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.
Всего в КХЛ Илья провёл 157 встреч, забросил шесть шайб, сделал 17 голевых передач, заработал 84 минуты штрафа и показатель полезности «-9». Ранее он защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Витязя», «Трактора», «Торпедо» и «Автомобилиста».
В нынешнем сезоне Давыдов играл в Высшей хоккейной лиге за «Химик». Илья принял участие в 31 матче. На его счету четыре заброшенные шайбы, шесть результативных передач, 28 минут штрафа и показатель полезности «+2».
- 24 декабря 2019
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