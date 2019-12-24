Марнер — о 8:6 с «Каролиной»: адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (8:6).
«Каролина» вела со счётом 5:3 после двух периодов, но провалилась в третьей двадцатиминутке, проиграв её со счётом 1:5. Главным творцом камбэка «Торонто» стал Марнер, забивший два гола и сделавший три передачи. В третьем периоде он забросил две шайбы и сделал передачу за отрезок в 59 секунд, в том числе забив победный гол за восемь минут до конца.
«Адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди, я был на таком взводе. Чувствовал себя словно ребёнок, который знал, что способен на всё. Отличная получилась командная победа», — приводит слова Марнера официальный сайт лиги.
Невероятные камбэки и 14 голов – «Торонто» выиграл в лучшем матче сезона НХЛ!
Это был потрясающий хоккей!
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