Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Буйницкий: Хартли спрашивал про мою биографию с самого детства

Буйницкий: Хартли спрашивал про мою биографию с самого детства
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дмитрий Буйницкий поделился впечатлениями от первых тренировок с «Авангардом».

«Первые впечатления очень положительные. Хорошие скорости, интенсивные тренировки. Меня встретили классно, организация в „Авангарде“ очень сильная. На тренировках много объяснют и подсказывают, учат многим мелочам.

Сразу после приезда я поговорил с Бобом Хартли. Он спрашивал про мою биографию с самого детства, в том числе про начало занятий хоккеем. Хартли показал мне много видео вместе с тренерским штабом, показывая, как играет „Авангард“.

Игра „Авангарда“ — мощная и интенсивная, против него всегда очень тяжело играть. Переход сюда — мой новый шанс проявить себя», — рассказал форвард в интервью клубному телевидению.

И. Воробьёв — о Буйницком: лучше бы он ничего не говорил. Его контракт вырос в шесть раз
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019