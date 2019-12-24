Буйницкий: Хартли спрашивал про мою биографию с самого детства
Нападающий Дмитрий Буйницкий поделился впечатлениями от первых тренировок с «Авангардом».
«Первые впечатления очень положительные. Хорошие скорости, интенсивные тренировки. Меня встретили классно, организация в „Авангарде“ очень сильная. На тренировках много объяснют и подсказывают, учат многим мелочам.
Сразу после приезда я поговорил с Бобом Хартли. Он спрашивал про мою биографию с самого детства, в том числе про начало занятий хоккеем. Хартли показал мне много видео вместе с тренерским штабом, показывая, как играет „Авангард“.
Игра „Авангарда“ — мощная и интенсивная, против него всегда очень тяжело играть. Переход сюда — мой новый шанс проявить себя», — рассказал форвард в интервью клубному телевидению.
И. Воробьёв — о Буйницком: лучше бы он ничего не говорил. Его контракт вырос в шесть раз
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