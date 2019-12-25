Одержит ли ЦСКА седьмую победу подряд?
Сегодня, 25 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся девять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Торпедо»;
— «Адмирал» — «Автомобилист»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Мн;
— «Сибирь» — «Спартак»;
— «Барыс» — СКА;
— «Нефтехимик» — «Ак Барс»;
— «Северсталь» — ХК «Сочи»;
— «Авангард» — «Трактор»;
— ЦСКА — «Динамо» М.
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где лидер Западной конференции КХЛ ЦСКА примет московское «Динамо». Команда Игоря Никитина подходит к встрече с шестиматчевой победной серией. В нынешнем сезоне ЦСКА уже дважды обыгрывал команду Владимира Крикунова.
ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Афиногенов обеспечат нервную концовку
ЦСКА проведёт второй матч за сутки, так что шансы у бело-голубых будут.
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