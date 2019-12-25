Одержит ли ЦСКА седьмую победу подряд?

Сегодня, 25 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся девять матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Торпедо»;

— «Адмирал» — «Автомобилист»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Мн;

— «Сибирь» — «Спартак»;

— «Барыс» — СКА;

— «Нефтехимик» — «Ак Барс»;

— «Северсталь» — ХК «Сочи»;

— «Авангард» — «Трактор»;

— ЦСКА — «Динамо» М.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где лидер Западной конференции КХЛ ЦСКА примет московское «Динамо». Команда Игоря Никитина подходит к встрече с шестиматчевой победной серией. В нынешнем сезоне ЦСКА уже дважды обыгрывал команду Владимира Крикунова.