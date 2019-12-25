«Адмирал» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Адмирала» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, начало матча — в 12:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал»:

Трушков (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Пилипенко;

Желдаков – Осипов, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Мищенко – Угольников, Лисин – Петров – Бутузов;

Бобряшов – Козловский, Ломако – Дробин – А. Стрельцов.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин)

Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;

Бодров — Стасенко, Литовченко — Дацюк— Гареев;

Валитов, Обидин— Попов — Плэтт, Овчинников.