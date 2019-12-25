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«Адмирал» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Адмирал» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Адмирала» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, начало матча — в 12:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал»:

Трушков (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Пилипенко;
Желдаков – Осипов, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Мищенко – Угольников, Лисин – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Козловский, Ломако – Дробин – А. Стрельцов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Бодров — Стасенко, Литовченко — Дацюк— Гареев;
Валитов, Обидин— Попов — Плэтт, Овчинников.

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