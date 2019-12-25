«Адмирал» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Адмирала» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, начало матча — в 12:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал»:
Трушков (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Пилипенко;
Желдаков – Осипов, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Мищенко – Угольников, Лисин – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Козловский, Ломако – Дробин – А. Стрельцов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Бодров — Стасенко, Литовченко — Дацюк— Гареев;
Валитов, Обидин— Попов — Плэтт, Овчинников.
Одержит ли ЦСКА седьмую победу подряд?
- 25 декабря 2019
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:16
-
09:11
-
08:45
-
08:30
-
08:06
-
07:48
-
07:15
-
06:42
-
06:15
-
05:59
-
05:47
-
05:17
-
02:06
- 24 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
-
23:15
-
22:44
-
22:35
-
21:43
-
21:18
-
20:50
-
20:13
-
20:04
-
19:35
-
19:29
-
18:53
Партнерский контент