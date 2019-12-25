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А. Михеев: на день рождения постараюсь подарить «Трактору» победу

А. Михеев: на день рождения постараюсь подарить «Трактору» победу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Артём Михеев прокомментировал обмен из «Ак Барса» в челябинский клуб. Вместе с ним в Челябинск перебрался Вячеслав Основин, а в обратном направлении проследовал Ессе Виртанен.

«Наводил ли я какие-то справки у Вячеслава Основина о Челябинске? Да, звонил, спрашивал, он сказал, что всё отлично. Поэтому я не переживал. Сейчас я ставлю перед собой задачу побыстрее втянуться, привыкнуть обратно к скоростям и хоккею КХЛ.

Что я подарю «Трактору» на день рождения? Постараюсь подарить победу», — цитирует Михеева пресс-служба «Трактора».

В этом сезоне игрок выступал в основном в ВХЛ за «Барс», в котором набрал 29 (8+21) очков. За «Ак Барс» он провёл в сезоне только восемь матчей и результативными баллами не отметился.

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