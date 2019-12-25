«Автомобилист» одержал пятую победу кряду, в овертайме обыграв «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Первый период выдался безголевым, а счёт в матче был открыт только на 32-й минуте. Точный бросок удался форварду хозяев Александру Мерескину. Гости смогли отыграться спустя четыре минуты. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отличился при игре в меньшинстве. Третий период снова обошёлся без заброшенных шайб, а исход матча решился в овертайме. Автором гола стал Алексей Василевский, реализовавший большинство.

Екатеринбургский клуб одержал пятую победу кряду, благодаря чему вышел на третье место в Восточной конференции КХЛ. Приморский клуб в свою очередь оторвался от магнитогорского «Металлурга» в борьбе за попадание в плей-офф.