«Автомобилист» одержал пятую победу кряду, в овертайме обыграв «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Андрея Мартемьянова.
Первый период выдался безголевым, а счёт в матче был открыт только на 32-й минуте. Точный бросок удался форварду хозяев Александру Мерескину. Гости смогли отыграться спустя четыре минуты. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отличился при игре в меньшинстве. Третий период снова обошёлся без заброшенных шайб, а исход матча решился в овертайме. Автором гола стал Алексей Василевский, реализовавший большинство.
Екатеринбургский клуб одержал пятую победу кряду, благодаря чему вышел на третье место в Восточной конференции КХЛ. Приморский клуб в свою очередь оторвался от магнитогорского «Металлурга» в борьбе за попадание в плей-офф.
- 25 декабря 2019
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