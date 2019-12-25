Мартемьянов: «Автомобилист» чувствовал себя неуютно в первом периоде

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (2:1 ОТ).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Хороший матч, сегодня очень напряжённая игра была. Соперники были достойны друг друга. Хорошую, качественную игру показали оба вратаря. Наша команда в первом периоде себя немножко неуютно чувствовала, хотя вчера я проводил тренировку. Но к такой площадке надо привыкать. Второй период прошёл в равной борьбе, к третьему периоду уже немного освоились. И команда проявила характер – всё-таки в овертайме мы смогли взять нужное нам очко», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» одержал пятую победу кряду, в овертайме обыграв «Адмирал»