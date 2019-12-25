Никишин: нет обиды, что меня не позвали в молодёжку. Значит, не достоин

Защитник московского «Спартака» Александр Никишин рассказал о предстоящем драфте НХЛ и непопадании в расширенный состав молодежной сборной России.
«Вообще не слежу за предрафтовыми списками, стараюсь не думать об этом. Если пригласят на тесты новичков, то это будет очень хорошо для меня, и я обязательно на них поеду. Чувствую ли, что со стороны тренерского штаба растёт доверие? Если я играю нормально, то и тренеры соответственно доверяют. Всё зависит только от меня. Сам понимаю, когда «сажусь» на лавку. В МХЛ я играл в более атакующем стиле? Это мой первый сезон в КХЛ и здесь, по сравнению с МХЛ, совершенно другая игра, пока я стараюсь только освоиться здесь. В дальнейшем, я думаю, всё поменяется.
Обиды на то, что не позвали на Турнир четырёх наций или на Суперсерию в молодёжную сборную, у меня нет. Если не позвали, значит, не достоин. В составе сборной есть достойные ребята. Я смотрел, как они тренируются, слежу за ними, у них очень хорошая команда», – сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 25 декабря 2019
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