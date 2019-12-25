Карнаухов: ничего нового в игре «Динамо» не увидели, все всё знали

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским «Динамо» (0:3). Нападающий отметил, что два проведённых матча за два дня не могут быть оправданием для его команды.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Матчи два дня подряд – это нормальная практика. Так было и в прошлом году, поэтому никаких отговорок быть не может.



Тяжело сейчас сказать, чего не хватило. Конечно, когда ноль голов забиваешь, выиграть невозможно.



Мы всегда разбираем, как играет команда, отдельные игроки. Ничего нового в игре „Динамо“ мы не увидели, не первый раз играем с этой командой. Все всё знали», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби