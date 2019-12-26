Т. Зогорна — об операции: доктору сборной не понравился мой живот

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна рассказал о восстановлении после операции по удалению аппендицита, которую он перенёс в середине декабря, когда находился в расположении сборной Чехии.

«Всё случилось даже не в Москве, а в Плзене, где открылся сбор нашей национальной команды перед стартом Кубка Первого канала. Доктору сборной не понравился мой живот, прямо со сбора он отправил меня на тесты. Они показали, что после длительного перелёта моё состояние обострилось и срочно требуется операция на аппендицит.

Как прошла операция? Успешно. Самое главное, что решение было принято вовремя, мы ничего не затянули. Отдых после таких операций — четыре недели, затем можно начинать тренировки. Надеюсь, во второй половине января смогу помочь «Амуру»", — цитирует Зогорну Russia-Hockey.