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КХЛ изменила дату проведения матча между московским «Динамо» и «Трактором»

КХЛ изменила дату проведения матча между московским «Динамо» и «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига изменила дату проведения матча регулярного чемпионата между московским «Динамо» и «Трактором», информирует пресс-служба организации. Также было изменено время начала матча регулярного чемпионата лиги между «Ак Барсом» и «Локомотива», который состоится 28 декабря.

«В связи с занятостью «ВТБ Арены» и по согласованию участвующих команд, Лига переносит матч регулярного чемпионата №679 между московским «Динамо» и «Трактором» с 13 февраля на 25 февраля 2020 года.

Кроме этого, в связи с тем, что 28 декабря 2019 года будет считаться рабочим днём в Республике Татарстан время начала матча №493 «Ак Барс» — «Локомотив» изменено с 17:00 на 19:30», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

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