Брагин: какой смысл сейчас говорить, уйду ли я из сборной, если не выиграем золото?

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения от Чехии (3:4) прокомментировал слухи о своём уходе из сборной в случае отсутствия золотых медалей на МЧМ-2020.
«Поражение есть поражение. Конечно, ребята в раздевалке сидят потухшие, недовольные. Поддержали их. Первая игра, всё ещё впереди. В прошлом году с чехами была совсем другая игра, они с преимуществом играли. По броскам и моментам мы соперника переиграли. При счёте 2:2 было три стопроцентных момента, надо было забивать. Мы не забили, а они тут же забили в контратаке.
Прошла информация, что я могу уйти из сборной, если не выиграю золотые медали? Какой смысл сейчас об этом вообще говорить? В следующей игре нужно больше агрессии, работать над бросками. Чехов мы разбирали, этой команде нельзя давать вести в счёте. Они закрываются, очень неплохо играют в обороне. Нужно больше бросать и работать на пятаке.
Вообще не имеет значения, с кем играть четвертьфинал. Одна игра может сложиться непредсказуемо. Что касается Замулы, то мы и так его максимально используем. В большинстве в общем-то играли неплохо, шайба ходила, моменты были. Но концовка не получилась. Думаю, пока перестановок в спецбригадах не будет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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