Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков: Россию подвели дешёвые удаления. Всё чаще у наших проявляется драчливость

Пашков: Россию подвели дешёвые удаления. Всё чаще у наших проявляется драчливость
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о поражении сборной России в стартовом матче МЧМ-2020 с командой Чехии (3:4).

«Отметил бы два фактора. Первый — тренерскому штабу сборной нужно четче выбирать голкипера, Аскаров дебютировал на таком уровне и, что уж тут скрывать, команду подвел. Тот же Николай Хабибулин, отвечающий в сборной за голкиперов, пока тренер-новичок, но огромный игровой опыт должен ему подсказывать правильные решения. Тем более что в свое время Хабибулин в роли юниора тоже прошел молодежную сборную и был свидетелем того, что выбор голкипера — очень тонкий момент.

Ну и во-вторых, нас подвели дешевые удаления. Не знаю, почему в последние годы у наших молодых хоккеистов все чаще проявляется вот это мелочная драчливость, которая и привела к решающим удалениям. Считаю, что вот с этим культом потасовок, навязываемым телекомментаторами, надо как можно быстрее прощаться. Молодёжь принимает его за чистую монету — и на ровном месте зарабатывает удаления», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Кожевников: судьи поддавили Россию в матче с Чехией, нужно быть к этому готовыми
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019