Пашков: Россию подвели дешёвые удаления. Всё чаще у наших проявляется драчливость

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о поражении сборной России в стартовом матче МЧМ-2020 с командой Чехии (3:4).

«Отметил бы два фактора. Первый — тренерскому штабу сборной нужно четче выбирать голкипера, Аскаров дебютировал на таком уровне и, что уж тут скрывать, команду подвел. Тот же Николай Хабибулин, отвечающий в сборной за голкиперов, пока тренер-новичок, но огромный игровой опыт должен ему подсказывать правильные решения. Тем более что в свое время Хабибулин в роли юниора тоже прошел молодежную сборную и был свидетелем того, что выбор голкипера — очень тонкий момент.



Ну и во-вторых, нас подвели дешевые удаления. Не знаю, почему в последние годы у наших молодых хоккеистов все чаще проявляется вот это мелочная драчливость, которая и привела к решающим удалениям. Считаю, что вот с этим культом потасовок, навязываемым телекомментаторами, надо как можно быстрее прощаться. Молодёжь принимает его за чистую монету — и на ровном месте зарабатывает удаления», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.