Одержит ли московское «Динамо» четвёртую победу подряд?

Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Автомобилист»;

— «Сибирь» — СКА;

— «Барыс» — «Динамо» М;

— «Трактор» — «Спартак».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Центральный матч игрового дня состоится в Нур-Султане, где «Барыс» примет московское «Динамо». Команда Андрея Скабелки в предыдущем матче на домашнем льду была разгромлена СКА (2:6). В свою очередь подопечные Владимира Крикунова в гостевом матче всухую переиграли лучший клуб Западной конференции ЦСКА (3:0), продлив победную серию до трёх матчей.