Одержит ли московское «Динамо» четвёртую победу подряд?
Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Автомобилист»;
— «Сибирь» — СКА;
— «Барыс» — «Динамо» М;
— «Трактор» — «Спартак».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Центральный матч игрового дня состоится в Нур-Султане, где «Барыс» примет московское «Динамо». Команда Андрея Скабелки в предыдущем матче на домашнем льду была разгромлена СКА (2:6). В свою очередь подопечные Владимира Крикунова в гостевом матче всухую переиграли лучший клуб Западной конференции ЦСКА (3:0), продлив победную серию до трёх матчей.
Крикунов: давным-давно не смотрел хоккей с трибуны. Работать и работать нам ещё
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