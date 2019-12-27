«Трактор» обменял Кручинина в «Салават» на Бобылёва и Чебыкина

Как стало известно «Чемпионату», в результате обмена «Трактор» покинет Алексей Кручинин. Систему челябинского клуба пополнят молодые игроки системы «Салавата Юлаева» Владимир Бобылёв и Николай Чебыкин.

Перед началом сезона 28-летний Кручинин вернулся в качестве одного из лидеров команды. По нашей информации, в «Тракторе» нападающий получил самый большой контракт среди россиян, на уровне чеха Лукаша Седлака. Играя в среднем по 15 минут за матч, он заработал 10 (3+7) очков в 31 встрече при показателе полезности «-8». Последний раз форвард забивал 18 сентября в матче с «Сибирью».

Владимир Юрзинов давал форварду шанс, выпускал в восьми встречах. В матче с «Амуром» нападающий играл в первом звене на месте Гики, получившего травму. Но в той же игре главный тренер усадил Кручинина на скамейку, а в тройке с Седлаком и Кэлофом заиграл Косов. После этой встречи Кручинин игрового времени уже не получал, в трёх победных матчах его не было в заявке, а на прошлый выезд, откуда «Трактор» привёз четыре очка из четырёх, он вовсе не поехал.

За хоккеиста с большим контрактом, которого главный тренер не видит в составе, челябинцы выручили двух игроков, проводящих хороший сезон, но всё же в ВХЛ. И Владимиру Бобылёву, и Николаю Чебыкину по 22 года, оба мощные форварды ростом за 190 сантиметров, оба были задрафтованы в НХЛ клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В «Торосе», который идёт на шестой строчке ВХЛ, новички системы «Трактора» входили в топ-5 бомбардиров команды. У Бобылёва 19 (11+8) очков, у Чебыкина – 17 (5+12).