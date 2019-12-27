Хованов: с североамериканцами всегда интересно играть. Вдвойне приятно, когда выигрываешь

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов прокомментировал поражение в матче с командой Чехии (3:4) на чемпионате мира 2020 года, а также поделился ожиданиями от встречи со сборной Канады.



«Сегодня проснулись со свежей головой, уже забыли вчерашний матч. Готовимся к завтрашней игре, всё нормально. Хорошую тренировку провели, поработали в большинстве. Игру Канады с США не смотрел. Лафренье набрал четыре очка? Молодец. В этом году не играл против него, в прошлом году играли. Хороший игрок.

В первую очередь нам надо исключить глупые удаления, потом прибавить в игре у чужих ворот, побольше агрессии, побольше бросать, побольше наваливать на ворота. У нас есть крупные ребята, которые могут закрывать вратаря, продавить. Надо просто агрессивнее играть.

Удаления были от того, что поплыли от давления трибун? Не знаю, лично я не поплыл, не думаю, что кто-то поплыл от давления трибун. Когда играешь, особо внимания не обращаешь на это. Просто эмоции захлестнули.

С канадцами ждём хорошую игру. Знаем, что они будут 100% агрессивно играть. Нам нужно исключить отмашки, стараться играть в свою игру. Конечно, Россия – Канада – это всегда сложный матч, интересный для болельщиков и игроков. Думаю, будет хорошая игра. Конечно, интересно играть с североамериканцами, с ними всегда получаются интересные игры, особенно, когда выигрываешь, это вдвойне приятно. С Канадой и с Америкой будут две важные игры. Нам нужно за эти игры сплотить коллектив и играть в нашу игру, как мы умеем. Тогда всё должно быть нормально.

В чём проблема большинства? Мы вчера два гола забили же, нет? (Россия забила два гола уже после того, как у чехов закончились удаления. – Прим. «Чемпионата»). Проблемы как таковой нет. Были моменты, когда могли забить, в пустые ворота не попадали. У Соколова клюшка ломалась. Проблемы нет, просто нужно побольше бросать», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.