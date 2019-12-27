Нападающий Малыхин подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Фёдор Малыхин заключил контракт со «Спартаком» до конца сезона. Перед этим он расторг договор с «Трактором». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.



До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста». Всего в лиге провёл 357 матчей и набрал 167 (82+85) очков с показателем полезности «+14».



Ранее «Трактор» обменял в «Салават Юлаев» нападающего Алексея Кручинина. Систему челябинского клуба пополнят молодые игроки системы «Салавата» Владимир Бобылёв и Николай Чебыкин.

Пулккинен перешёл в московское «Динамо»! LIVE дедлайна в КХЛ Всё о сделках и обменах в последний день трансферного окна – в нашем онлайне.