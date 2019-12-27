Основин: проигрывать в день рождения «Трактора» особенно неприятно

Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:5).



«Все эмоции остались на льду. После матча тренер попросил подготовиться к следующему матчу, он будет важным, нужно перенести на него желание и нацеленность на игру в тело. Любое поражение — это негатив, ещё и день рождения у клуба, особенно неприятно проигрывать в такой день. Если хотим попасть в плей-офф, то должны выигрывать такие матчи, как сегодня.



Нужно играть сконцентрированно в обороне, не допускать ошибок, которых сегодня было предостаточно. «Спартак» создал большое количество моментов. Нужно убрать удаления, мы много играли в меньшинстве. В атаке мы кое-что создаём. Если исключить ошибки в обороне и удаления, у нас будут шансы», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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