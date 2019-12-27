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Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020

Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России дозаявила двух хоккеистов на чемпионат мира в Чехии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020 года

В заявку на турнир включены защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и нападающий московского «Динамо» Илья Круглов. Оба игрока пропустили первый матч турнира, со сборной Чехии (3:4).

Завтра, 28 декабря, подопечные Валерия Брагина встретятся с канадцами, начало — в 21:00 мск. «Кленовые листья» в первой встрече на чемпионате мира обыграли США со счётом 6:4.

Сборная Чехии добавила в состав нападающего Карела Плашека из клуба «Комета». В матче со сборной России (4:3) на первых же секундах травму получил лидер чешской сборной Якуб Лауко.

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