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Сергей Зубов назначен старшим консультантом по хоккейным операциям «Далласа»

Сергей Зубов назначен старшим консультантом по хоккейным операциям «Далласа»
Хоккей 0

Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов назначен старшим консультантом клуба по хоккейным операциям. Об этом сообщает официальный сайт «звёзд».

Зубов будет работать под руководством генерального менеджера Джима Нилла и консультировать отдел по хоккейным операциям по всем вопросам, касающимся «Далласа» и его фарм-клуба в Американской хоккейной лиге.

Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх Матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году Зубов был избран болельщиками «Старз» в символическую сборную всех времён.

11 ноября «Даллас» объявил, что выведет из обращения 56-й номер, под которым выступал россиянин. 16 ноября Сергей получил перстень члена Зала хоккейной славы.

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