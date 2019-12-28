Телегин — о разводе с Пелагеей: двум очень сильным личностям тяжело уживаться вместе

Нападающий ЦСКА Иван Телегин рассказал о причинах разрыва отношений с певицей Пелагеей.
«Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же, свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации, хотелось бы внести немного ясности.
Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за всё, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!
Пусть в вашей жизни всегда и всё получается. Всем добра и с наступающим Новым годом!» — написал Телегин в своём «инстаграме».
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