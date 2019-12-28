Россия — Канада на МЧМ-2020: во сколько и где смотреть матч, видеотрансляция

Сегодня, 28 декабря, сборная России проведёт второй матч на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Чехии. Подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Канады. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и лайв-трансляцию матча.
Турнирная таблица группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года
Видеотрансляция встречи будет доступна на сайте Федерации хоккея России.
В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.
Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.
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