Плющев: игрокам сборной России не нужно забывать, что они не на турнире «Золотая шайба»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча молодёжного чемпионата мира с участием сборных России и Канады. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Из матча с чехами сборной России нужно вынести, что дисциплина должна быть железной. Ребятам не нужно забывать, что они на чемпионате мира, а не на турнире «Золотая шайба». Конечно, за пару дней эту проблему можно решить, всё зависит от тренерского штаба. Они вменяемые люди и прекрасно понимают ответственность. Тем более так много было разговоров перед началом турнира, что Россия едет только за золотом.



Не скажу, что Аскаров провалился в игре с чехами, но что не выручил — это так. Проблема с вратарями? Это больше вопросы к тренерам, они выбирали кандидатов, которые должны защищать ворота сборной России. Там есть Николай Хабибулин, опытнейший голкипер, прошедший школу НХЛ. Перед чемпионатом мира не слышал, что вратарскую линию считали проблемной. В любом случае, матч на матч не приходится. Аскаров где-то переволновался, обвинять в поражении его не стоит. Там больше вопрос общекомандной дисциплины.



Что может сборная России противопоставить Канаде? Знаете, есть хорошая поговорка, что порядок бьёт класс. Нужно сыграть дисциплинированно и выдержать тактику, которую выберут тренеры. И если ребята будут выполнять, что просят, то порядок будет бить класс. Хотя у канадцев очень приличная команда и очень дисциплинированная. В игре с США у них не было никаких дешёвых удалений, никакой показушной игры. Надо было отойти в оборону — отошли, надо было сыграть пожёстче — сыграли. Матч, конечно, будет непростым», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.