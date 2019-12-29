Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

США — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00

США — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 29 декабря, сборная России проведёт третий матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная США. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года

В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.

Вчера, 28 декабря, сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Американцы в первом матче на турнире уступили канадцам со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019