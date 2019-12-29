США — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00

Сегодня, 29 декабря, сборная России проведёт третий матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная США. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года
В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.
Вчера, 28 декабря, сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
Американцы в первом матче на турнире уступили канадцам со счётом 4:6, а затем переиграли Германию — 6:3.
- 29 декабря 2019
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