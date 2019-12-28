Лебрюн: НХЛ могла бы простить Овечкина, но правило есть правило

Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн прокомментировал решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ ценой дисквалификации на одну встречу.



«Овечкин сообщил о решении отказаться от Матча звёзд заранее, предоставив организаторам время, чтобы его могли заменить. Лига могла бы простить Овечкина, изменив положение о наказании, но отказалась. Правило есть правило, Овечкин пропустит один матч», — написал Лебрюн в «Твиттере».



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ Главная звезда лиги второй год подряд не хочет в этом участвовать. И даже дисквалификация Овечкину не страшна.