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Лебрюн: НХЛ могла бы простить Овечкина, но правило есть правило

Лебрюн: НХЛ могла бы простить Овечкина, но правило есть правило
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн прокомментировал решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ ценой дисквалификации на одну встречу.

«Овечкин сообщил о решении отказаться от Матча звёзд заранее, предоставив организаторам время, чтобы его могли заменить. Лига могла бы простить Овечкина, изменив положение о наказании, но отказалась. Правило есть правило, Овечкин пропустит один матч», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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