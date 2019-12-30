Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В пятый день турнира будет сыграно четыре матча.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Группа A



17:00 (мск) Казахстан U20 – Швеция U20

21:00 мск. Словакия U20 – Швейцария U20



Группа B



17:00. Германия U20 – Канада U20

21:00. США U20 – Чехия U20



Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла хозяевам турнира — сборной Чехии. 28 декабря подопечные Валерия Брагина уверенно победили Канаду с разгромным счётом 6:0. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. 29 декабря россияне проиграли американской сборной со счётом 1:3.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.