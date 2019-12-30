Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 30 декабря
Сегодня, 30 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В пятый день турнира будет сыграно четыре матча.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Группа A
17:00 (мск) Казахстан U20 – Швеция U20
21:00 мск. Словакия U20 – Швейцария U20
Группа B
17:00. Германия U20 – Канада U20
21:00. США U20 – Чехия U20
Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла хозяевам турнира — сборной Чехии. 28 декабря подопечные Валерия Брагина уверенно победили Канаду с разгромным счётом 6:0. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. 29 декабря россияне проиграли американской сборной со счётом 1:3.
Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
- 30 декабря 2019
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:25
-
08:24
-
08:22
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:04
-
05:44
-
04:53
-
03:56
-
02:43
-
01:54
-
01:43
-
01:30
-
01:22
-
01:10
-
01:00
-
00:51
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:28
-
00:22
-
00:15
-
00:08
-
00:06
-
00:00
- 29 декабря 2019
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
22:58
Партнерский контент