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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 30 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 30 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 30 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В пятый день турнира будет сыграно четыре матча.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Группа A

17:00 (мск) Казахстан U20 – Швеция U20
21:00 мск. Словакия U20 – Швейцария U20

Группа B

17:00. Германия U20 – Канада U20
21:00. США U20 – Чехия U20

Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла хозяевам турнира — сборной Чехии. 28 декабря подопечные Валерия Брагина уверенно победили Канаду с разгромным счётом 6:0. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. 29 декабря россияне проиграли американской сборной со счётом 1:3.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
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