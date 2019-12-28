Смит-Пелли: теперь лучше понимаю тех русских парней, кто не может заиграть в Америке

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Деванте Смит-Пелли прокомментировал проигрыш в Новосибирске в матче с «Сибирью» (2:3 Б).



«Это мой первый визит в Новосибирск, очень понравилась атмосфера. Болельщики здесь очень живые и громкие. Нам в какой-то степени повезло, что «Куньлунь» смог отыграться с 0:2. Мы заработали одно очко. Поворотный момент, позволивший ликвидировать отставание? Мы просто продолжали играть в свою игру. Старались снизить риск при игре в своей зоне, а в атаке максимально давили. Возможно, соперник чуть расслабился, уже ждал концовки, чем мы и воспользовались.



Что сказать про КХЛ? Отличная лига. Никогда не играл в других странах, и мне нравится. Конечно, здесь другой хоккей, и мне потребовалось около 10 матчей, чтобы понять, что нужно делать, но здесь хороший хоккей. Здорово, что в «Куньлуне» многие игроки говорят на английском, это помогает адаптироваться, да и просто в жизни. Могу сказать, что теперь лучше понимаю тех русских парней, которые приезжают в Северную Америку и не могут сразу адаптироваться. Знание языка и другой культуры очень важно. Конечно, молодым российским парням тоже трудно, когда они приезжают играть в НХЛ», — сказал Смит-Пелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Куньлунь»