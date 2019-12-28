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«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Ак Барс» — «Локомотив»: Зарипов вернулся в состав хозяев

«Ак Барс» — «Локомотив»: Зарипов вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 28 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;
Яруллин — Хенкель, Галиев — Тихонов — Санников;
Аверин, Фрэттин — Глухов — Ли, Кара.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Марков — Осипов, Кудрявцев — Ландер — Ткачёв;
Рафиков — Кронвалль, Полунин — Свитов — Красковский;
Черепанов — Савченко, Пяаярви — Да Коста — Аверин;
Сидоров, Каюмов — Алексеев — Коваленко, Беляев.

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