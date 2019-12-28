«Ак Барс» — «Локомотив»: Зарипов вернулся в состав хозяев

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 28 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;

Яруллин — Хенкель, Галиев — Тихонов — Санников;

Аверин, Фрэттин — Глухов — Ли, Кара.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Марков — Осипов, Кудрявцев — Ландер — Ткачёв;

Рафиков — Кронвалль, Полунин — Свитов — Красковский;

Черепанов — Савченко, Пяаярви — Да Коста — Аверин;

Сидоров, Каюмов — Алексеев — Коваленко, Беляев.