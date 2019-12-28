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Никитин — о низкой результативности Секача: нас больше интересуют командные действия

Никитин — о низкой результативности Секача: нас больше интересуют командные действия
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (3:0)

«Меньшинство и большинство всё решили. Сегодня всё было немного вопреки логике. Но парни старались, самоотверженно играли. Молодчики.

Секач за два месяца только один раз набирал очки? Мы, конечно, следим за личной статистикой, но нас больше интересуют командные действия, выполнение установки. Работа нападающих предполагает всплески и спады, поэтому не стал бы акцентировать на этом внимание. Иржи старается. Если будет продолжать работать так же, то и очки придут.

Сегодня буду смотреть игру молодёжной сборной: и интересно, и можно чему-то поучиться, и за страну поболеть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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