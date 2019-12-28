Хартли: на «Авангард» свалилось много удалений, было несколько странных вещей
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:2).
«В первом периоде мы забили важный гол в большинстве, это придало нам уверенности. Затем, во втором периоде, мы забили ещё пару. Дальше случилась такая ситуация, что очень много удалений свалилось на нас и было несколько странных вещей. Но мы продолжали оставаться сфокусированными, и, несмотря на то что забили шесть, надо сказать, что главным фактором, благодаря которому мы одержали победу, была хорошая игра в меньшинстве. Мы заблокировали огромное количество бросков, мы были самоотверженны и заслуженно выиграли, реализовав свои моменты», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.
«Авангард» взял верх над «Нефтехимиком» при дубле Семёнова
- 28 декабря 2019
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