Хартли: на «Авангард» свалилось много удалений, было несколько странных вещей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:2).



«В первом периоде мы забили важный гол в большинстве, это придало нам уверенности. Затем, во втором периоде, мы забили ещё пару. Дальше случилась такая ситуация, что очень много удалений свалилось на нас и было несколько странных вещей. Но мы продолжали оставаться сфокусированными, и, несмотря на то что забили шесть, надо сказать, что главным фактором, благодаря которому мы одержали победу, была хорошая игра в меньшинстве. Мы заблокировали огромное количество бросков, мы были самоотверженны и заслуженно выиграли, реализовав свои моменты», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

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