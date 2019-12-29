Капитан канадцев Барретт Хэйтон проявил неуважение к России, не сняв шлем во время гимна

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Сразу после матча между хоккеистами произошёл небольшой конфликт.



Во время исполнения гимна России, как команды-победителя матча, хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано тем, что во время исполнения гимна России капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем, как того требуют традиции.



Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.