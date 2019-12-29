Панарин набрал 50-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился второй период, счёт — 4:2 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

К 25-й минуте матча двумя результативными передачами отметился российский нападающий гостей Артемий Панарин. Форвард дважды ассистировал канадцу Райану Строуму.

Таким образом, Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин провёл 38 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 29 результативных передач.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

