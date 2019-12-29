Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Нападающий Евгений Кузнецов забил гол. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» прервала трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».