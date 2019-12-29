Китайский клуб МХЛ проиграл 42-й матч подряд, пропустив больше 300 шайб в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Амурские Тигры» принимали китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хабаровского клуба.
Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного чемпионата МХЛ
«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 42 матчей. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. Прим этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 51:307. Лучший матч китайского клуба в сезоне — со «СКА-Варяги»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 3:5.
Ближайший матч в МХЛ китайский клуб проведёт 4 января 2020 года. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» станет клуб «Сахалинские Акулы», занимающий 10-е место в Западной конференции МХЛ.
Китайский клуб МХЛ проиграл 36-й матч подряд, пропустив 16 шайб
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