Китайский клуб МХЛ проиграл 42-й матч подряд, пропустив больше 300 шайб в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Амурские Тигры» принимали китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хабаровского клуба.

Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного чемпионата МХЛ

«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 42 матчей. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. Прим этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 51:307. Лучший матч китайского клуба в сезоне — со «СКА-Варяги»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 3:5.

Ближайший матч в МХЛ китайский клуб проведёт 4 января 2020 года. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» станет клуб «Сахалинские Акулы», занимающий 10-е место в Западной конференции МХЛ.