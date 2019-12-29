Георгиев — о 5:4 ОТ в матче с «Торонто»: игра была интересной для болельщиков

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 ОТ). Российский вратарь справился с 44 бросками из 48.

«Игра была интересной для болельщиков, «Мэйпл Лифс» играют в открытый хоккей и дают играть сопернику. Хорошо, что нам удалось вести в счёте большую часть матча. И мы пытались надёжнее сыграть в обороне, чтобы игра совсем уж не открывалась», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. В 38 матчах чемпионата в активе российского форварда 21 заброшенная шайба и 30 результативных передач.