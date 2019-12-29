Серавалли — о 0:6: самое хорошее, что сборная Канады сейчас не вылетает с турнира

Эксперт TSN Франк Серавалли прокомментировал крупное поражение молодёжной сборной Канады в матче чемпионата мира 2020 года с командой России (0:6).

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«Самое хорошее в этом поражении то, что сборная Канады сейчас не вылетает с турнира. Этот разгром не имеет такого значения, как потерянное канадцами лидерство в третьем периоде МЧМ-2011 в Баффало. Статистически это худшее поражение, и дорога к золоту теперь выглядит крайне непростой», — полагает эксперт TSN

Сборная России побила официальный рекорд СССР по самой крупной победе в истории противостояния, а для команды Канады это поражение и вовсе стало худшим за всю историю выступлений на чемпионатах мира.