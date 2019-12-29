Как сборная России сыграет со сборной США на МЧМ-2020?

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск.

После двух матчей на турнире в активе россиян одна победа и одно поражение. В стартовом матче российская сборная уступила Чехии (3:4), а вчера разгромила команду Канады (6:0).

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со сборной США на МЧМ-2020?».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).