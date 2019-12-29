Как сборная России сыграет со сборной США на МЧМ-2020?
Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск.
После двух матчей на турнире в активе россиян одна победа и одно поражение. В стартовом матче российская сборная уступила Чехии (3:4), а вчера разгромила команду Канады (6:0).
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со сборной США на МЧМ-2020?».
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).
Рекорды сборной России в чёрный день канадского хоккея. Эти 6:0 будут помнить долго
Молодёжная сборная России переписала историю противостояния с командой Канады. Такого успеха россияне ещё не знали.
- 29 декабря 2019
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
14:49
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:13
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент