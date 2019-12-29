Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с США на МЧМ-2020
Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск. Российская команда отказалась от утренней раскатки перед матчем, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года
В ледовом занятии принимают участие только четверо игроков национальной команды. Это голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Исаев, а также защитник Антон Малышев и форвард Максим Грошев.
Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).
История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
- 29 декабря 2019
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