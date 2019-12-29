Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с США на МЧМ-2020

Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с США на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск. Российская команда отказалась от утренней раскатки перед матчем, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года

В ледовом занятии принимают участие только четверо игроков национальной команды. Это голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Исаев, а также защитник Антон Малышев и форвард Максим Грошев.

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019