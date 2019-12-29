Грошев — о Хэйтоне: расценили как неуважение ко всей стране. Хорошо, что он извинился

Нападающий молодёжной сборной России Максим Грошев прокомментировал победу в матче с командой Канады (6:0) на чемпионате мира 2020 года и поделился ожиданиями от встречи со сборной США.

«Была хорошая игра с нашей стороны, мы выполнили тренерскую установку, отсюда такой результат. Сегодня игра будет не проще, мы потратили много эмоций на прошлой игре. Будем готовиться к этому матчу, надо не проиграть, не уступить. Надеюсь, сегодня будем показывать такой же хоккей, как вчера.

Было трудно засыпать после такого матча. Думаю, все справились, снотворное выпили. Все ребята себя нормально чувствуют. Был короткий разговор, все прекрасно понимают, что нужно успокоиться. Впереди не менее важные игры, не нужно тратить эмоции. Нужно было успокоиться и лечь спать, набираться сил.

Ключевой момент с Канадой? Хорошо, что забили быстрые три гола, во втором периоде не дали им шанса что-то реализовать, почувствовать игру. Играли в тело на протяжении всего матча.

Инцидент с Хэйтоном? Конечно, когда идёт гимн страны, и кто-то не снимает шлем, команда заводится. Расценили это как неуважение ко всей стране. Хорошо, что он извинился. Вопрос снят.

Тяжело играть два матча подряд, тем более с такими серьёзными соперниками. Вчера потратили много эмоций с Канадой, сегодня опять играем. Вчера нужно было успокоиться, отдохнуть. Сегодня ребята не выходили на лёд, просто клюшки перемотали.

На трибунах видели российских болельщиков, их было слышно, они поддерживали. Спасибо им большое, они очень помогли вчера. Каждый старается отключаться, не читать соцсети, не забивать голову. Думаем всегда о следующей игре и готовимся», — передаёт слова Грошева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.