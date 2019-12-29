Ларионов: будет правильно, если с США сыграет Мифтахов. Победный состав не меняют

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2020 года.

«Мы живём сегодняшним днём. Вчера был хороший матч, но он остался в истории. Чем быстрее мы его забудем, тем лучше будет для ребят, мы это до них донесли. В этом плане выходим на игру сегодня с таким же настроением, но потенциал сборной России ещё полностью не использован. Провели игру с Канадой на хорошем уровне, но это не предел.

Хочется довести до совершенствования движение шайбы, быстрый пас. Надеюсь, что всё то, что мы создаём в большинстве, реализуется. Потому что по всем ходам видно, что они получают удовольствие, осталось только, чтобы шайба зашла в ворота. В матче с чехами было два броска – два гола, а розыгрыша-то не было. В этом плане продолжаем играть на партнёра, при правильной игре будет результат.

Кто сыграет в воротах? Пока не знаю, мы ещё не объявляли. Если он играет – это здорово. Не припомню, чтобы у нас раньше были матчи с Канадой и США друг за другом. И если он играет сегодня, то по логике – это правильно. Человек проявил себя, и убрать его, это будет не совсем понятно. Это то же самое, как убрать Круглова из состава, который вчера получил шанс и классно отыграл. Победный состав обычно не меняют, надеюсь, что это снова сработает сегодня вечером», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.