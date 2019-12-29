Травмированный Лафренье пока остаётся в расположении молодёжной сборной Канады

Нападающий молодёжной сборной Канады Алексис Лафренье пропустил утреннюю тренировку команды. Тем не менее хоккеист пока остаётся в расположении сборной, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист TSN Франк Серавалли. Лафренье наблюдал за занятием команды со стороны.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Форвард получил травму во втором периоде матча группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой России (0:6). Звезду канадской сборной под руки увели в раздевалку.



Существует вероятность, что травма Лафренье оказалась не столь серьёзной, как могло показаться на первый взгляд. Североамериканские СМИ не исключают, что фаворит предстоящего драфта НХЛ ещё сможет выступить на турнире.

Замула: мы Канаду 6:0 — пусть отдыхают, а Лафренье поедет домой с Лауко!