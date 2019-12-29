Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на матч с командой США на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует в своём «твиттере» Федерация хоккея России. Встреча США — Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Сборная России проиграла дебютный матч на молодёжном чемпионате мира, уступив Чехии со счётом 3:4. После этого команда Валерия Брагина обыграла Канаду с разгромным счётом 6:0.
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