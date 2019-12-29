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Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав сборной России на матч с командой США на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует в своём «твиттере» Федерация хоккея России. Встреча США — Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Сборная России проиграла дебютный матч на молодёжном чемпионате мира, уступив Чехии со счётом 3:4. После этого команда Валерия Брагина обыграла Канаду с разгромным счётом 6:0.

Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.
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