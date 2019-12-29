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Безголевая серия нападающего СКА Каблукова в КХЛ достигла 80 матчей

Безголевая серия нападающего СКА Каблукова в КХЛ достигла 80 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Питерский клуб прервал серию из трёх побед.

Нападающий «армейцев» Илья Каблуков продлил безголевую серию до 80 матчей. Предыдущий гол форварда состоялся 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 31-летний хоккеист принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+5».

Команда Андрея Разина открыла счёт уже на 3-й минуте стараниями Андрея Алексеева, на что «армейцы» ответили в концовке первого периода голом Артёма Зуба. Во втором периоде Андрей Кузьменко вывел гостей вперёд, но «Северсталь» восстановила равновесие благодаря Владиславу Кодоле. Основное время встречи победителя не выявило, а в овертайме победу хозяевам принёс Игорь Гераськин.

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