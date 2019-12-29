Безголевая серия нападающего СКА Каблукова в КХЛ достигла 80 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Питерский клуб прервал серию из трёх побед.



Нападающий «армейцев» Илья Каблуков продлил безголевую серию до 80 матчей. Предыдущий гол форварда состоялся 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 31-летний хоккеист принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+5».



Команда Андрея Разина открыла счёт уже на 3-й минуте стараниями Андрея Алексеева, на что «армейцы» ответили в концовке первого периода голом Артёма Зуба. Во втором периоде Андрей Кузьменко вывел гостей вперёд, но «Северсталь» восстановила равновесие благодаря Владиславу Кодоле. Основное время встречи победителя не выявило, а в овертайме победу хозяевам принёс Игорь Гераськин.

Почти Ничушкины. 8 хоккеистов с именем, давно не забивавших в КХЛ Чьи-то безголевые серии тянутся ещё с прошлого сезона.